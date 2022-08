SimoneAlliva : L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' - LaStampa : L’ultima lezione di Piero Angela - FGoria : RT @LaStampa: L’ultima lezione di Piero Angela - Marilenapas : RT @SimoneAlliva: L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' - BnB_Ferroviere : Quattro mesi fa l’ultima lezione a teatro a Milano di Piero Angela: aveva raccontato tutti i misteri dell’oceano. -

"Certo! Venne spesso al 'Costanzo Show', mavolta, un ... quindi declinò'invito. Tuttavia non so se fosse vero oppure se ... Resterà la suadi vita e di una professione svolta sempre ......volatile che mette in guardia i tre con la magnificasul '...'elemento umano è presente solo metaforicamente come una ...volta che 'Bambi' fu ridistribuito in sala da noi fu nel 1983, ...