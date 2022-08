Formazioni ufficiali Salernitana Roma: le scelte degli allenatori (Di domenica 14 agosto 2022) Le Formazioni ufficiali di Salernitana Roma match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Salernitana Roma, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/2023. Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. Nicola. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. Nicola.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

