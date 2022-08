Empoli | Zanetti | «Perso giocando a calcio | ma avremmo meritato di più»

(Di domenica 14 agosto 2022) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Paoloha parlato a Dazn dopo Spezia-. LE PAROLE – «Il potenziale che ho è completamente diverso, non possiamo ancora avere la sincronia che vorrei.minimo di pareggiare ai punti, vedo molto margine di miglioramento. Dobbiamo essere più concreti ed in alcune situazioni abbiamo concesso ripartenze troppo facili. Oggi abbiamo». L'articolo proviene daNews 24.

CalcioNews24 : #Zanetti parla così di #SpeziaEmpoli ??? - CalcioPillole : Paolo #Zanetti, tecnico dell'#Empoli, ha analizzato la sconfitta rimediata contro lo #Spezia: di seguito le sue dic… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di Paolo #Zanetti dopo #SpeziaEmpoli - Ftbnews24 : Empoli, parla Zanetti: “Potenziale diverso, meritavamo il pareggio” #SerieA - sportli26181512 : Zanetti: 'Meritavamo il pareggio, abbiamo perso giocando un buon calcio' -

Commenta per primo Paolo, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia. 'Il potenziale che ho è completamente diverso, ci sono dei ragazzi che sono arrivati da pochi giorni e ...6: unche tiene bene il campo ma si perde negli ultimi 16 metri.Inizia con una battuta d'arresto la stagione dell'Empoli, sconfitto di misura questa sera al "Picco" per 1-0. Decide il gol firmato da Gyasi al 36' del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...