Dazn | primi problemi della stagione | quante lamentele dai tifosi!

(Di domenica 14 agosto 2022)perin questa nuovadi Serie A. E i tifosi sono costretti a lamentarsi in massa Già alla prima giornata, gli utenti dihanno riscontrato icon il servizio. In molti hanno infatti trovato, o stanno ancora trovando difficoltà per accedere alla piattaforma, mentre appare il messaggio “c’è stato un inconveniente, i nostri tecnici sono al lavoro”. Non proprio il miglior modo per iniziare l’annata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

enic_459 : RT @La_Bianconera: @DAZN_IT Siete vergognosi! Inadeguati! Principianti! I primi giorni del 1° anno con molta pazienza uno può concedere il… - mar_aie : Pe' mannà quella ciofeca de rigore siete sempre i primi! Ma annate affanculo voi e l'anima de li mortacci vostra!… - La_Bianconera : @DAZN_IT Siete vergognosi! Inadeguati! Principianti! I primi giorni del 1° anno con molta pazienza uno può concede… - CalcioNews24 : Quante lamentele verso #Dazn! ???? - sufferingJuvesp : 40€ di abbonamento, disservizi su disservizi, qualità pessima, ritardo dello streaming, eh ma la pirateria uccide i… -

In streaming, oltre che su, la partita potrà essere seguita anche tramite l'applicazione Sky Go oppure grazie al servizio Now Tv.due risalgono quando il tecnico era il mister del Treviso in Serie B: Gotti vinse 2 - 0 il ... tramite la piattaforma(anche questa in abbonamento) che fornisce l'intera programmazione del ...Dazn, problemi durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma. Decine di utenti hanno segnalato messaggi di errore: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici ...