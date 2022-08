Ciclismo, Elia Viviani: “Giornata comunque non così positiva, su strada non sono stato all’altezza” (Di domenica 14 agosto 2022) A dir poco straordinario Elia Viviani, che dopo aver partecipato alla prova su strada agli Europei di Ciclismo 2022 a Monaco di Baviera, ha scelto di gareggiare nella sua gara, l’eliminazione maschile sfoggiando la maglia di Campione del Mondo. Ebbene, nonostante i 209 km nelle gambe della mattina, l’azzurro è sceso in pista conquistando un fantastico oro nella suddetta gara. Prima fase di gara di gestione, qualche corso rischio nella parte centrale, salvo poi trovarsi saldamente nelle prime posizioni quando erano sempre meno i corridori in pista. La strategia ha pagato dazio, e nel duello con il tedesco Theo Reinhardt non c’è stata storia: Elia Viviani è Campione d’Europa nell’eliminazione maschile. Ai microfoni della Rai ha rilasciato una lunga intervista al termine della gara, dando ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) A dir poco straordinario, che dopo aver partecipato alla prova suagli Europei di2022 a Monaco di Baviera, ha scelto di gareggiare nella sua gara, l’eliminazione maschile sfoggiando la maglia di Campione del Mondo. Ebbene, nonostante i 209 km nelle gambe della mattina, l’azzurro è sceso in pista conquistando un fantastico oro nella suddetta gara. Prima fase di gara di gestione, qualche corso rischio nella parte centrale, salvo poi trovarsi saldamente nelle prime posizioni quando erano sempre meno i corridori in pista. La strategia ha pagato dazio, e nel duello con il tedesco Theo Reinhardt non c’è stata storia:è Campione d’Europa nell’eliminazione maschile. Ai microfoni della Rai ha rilasciato una lunga intervista al termine della gara, dando ...

