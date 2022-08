Almeria vs Real Madrid – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 14 agosto 2022) L’Almeria affronta un battesimo di fuoco al suo ritorno nella Liga domenica 14 agosto, quando i campioni in carica del Real Madrid visitano l’Estadio de los Juegos Mediterraneos nella partita inaugurale della settimana. I padroni di casa hanno conquistato la vetta della Segunda Division lo scorso anno e sono tornati alla grande, mentre la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato sia la Spagna che l’Europa. Il calcio di inizio di Almeria vs Real Madrid è previsto alle 22 Anteprima della partita Almeria vs Real Madrid: a che punto sono le due squadre? Almeria Il quarto posto del 2019-20 non è bastato, la stessa posizione del 2020-21 è stata sufficiente per essere eliminati dal Girona nei playoff di promozione, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022) L’affronta un battesimo di fuoco al suo ritorno nella Liga domenica 14 agosto, quando i campioni in carica delvisitano l’Estadio de los Juegos Mediterraneos nella partita inaugurale della settimana. I padroni di casa hanno conquistato la vetta della Segunda Division lo scorso anno e sono tornati alla grande, mentre la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato sia la Spagna che l’Europa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 22 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Il quarto posto del 2019-20 non è bastato, la stessa posizione del 2020-21 è stata sufficiente per essere eliminati dal Girona nei playoff di promozione, ...

