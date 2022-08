Afghanistan, un anno dopo, Madina:« Non dimentico la paura dei giorni in aeroporto» (Di domenica 14 agosto 2022) Un anno fa, lo scorso 15 agosto, i talebani entravano a Kabul per riprendere il potere, spingendo migliaia di persone alla fuga in aeroporto. Tra loro c'era Madina Hassani, che oggi ha ricominciato a vivere in Italia Leggi su vanityfair (Di domenica 14 agosto 2022) Unfa, lo scorso 15 agosto, i talebani entravano a Kabul per riprendere il potere, spingendo migliaia di persone alla fuga in. Tra loro c'eraHassani, che oggi ha ricominciato a vivere in Italia

_Nico_Piro_ : Pane Lavoro Libertà Un anno dopo tornano in piazza le donne di Kabul ma i talebani le fermano, nel peggiore dei m… - Agenzia_Ansa : L'Afghanistan è tornato nel baratro dell'oscurantismo: un anno dopo la conquista di Kabul, il 15 agosto 2021, i tal… - TizianaFerrario : il coraggio delle donne afghane che protestano x PANE LAVORO LIBERTÀ, la vergogna dei talebani che le disperdono co… - gaelle14juillet : RT @bernascon8paolo: Afghanistan: un anno rubato alle donne – Fatima, attivista per l'educazione femminile, ora esiliata in Pakistan, risch… - vanniat66 : RT @Andrea_Iacomini: Ci vediamo domani alle 07.25 a @Tg1Rai Parliamo di bambine e bambini in #Afghanistan. Un anno dopo @UNICEF_Italia http… -