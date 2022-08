Trump indagato con l’Espionage Act (usato contro Assange) per i documenti declassificati di Mar-a-Lago (Di sabato 13 agosto 2022) Poteva o no Donald Trump declassificare i documenti segreti classificati come “top secret/Sci”, il massimo livello di segretezza? È questa la domanda intorno a cui ruota l’ultima offensiva giudiziaria dei democratici americani contro l’ex-presidente Usa, un’offensiva guidata dal ministro della Giustizia, il democratico Merrick Garland fedelissimo di Joe Biden. Che lo ha voluto lì proprio per marcare stretto Trump – come sta facendo – e sbarrargli il passo nella prossima corsa alla Casa Bianca. Garland ha spedito gli agenti dell’Fbi – chiamato in causa ha ammesso di aver approvato personalmente il blitz – nella residenza privata di Trump di Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida a caccia di documenti segreti che il tycoon avrebbe portato via dalla Casa Bianca quando ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) Poteva o no Donalddeclassificare isegreti classificati come “top secret/Sci”, il massimo livello di segretezza? È questa la domanda intorno a cui ruota l’ultima offensiva giudiziaria dei democratici americanil’ex-presidente Usa, un’offensiva guidata dal ministro della Giustizia, il democratico Merrick Garland fedelissimo di Joe Biden. Che lo ha voluto lì proprio per marcare stretto– come sta facendo – e sbarrargli il passo nella prossima corsa alla Casa Bianca. Garland ha spedito gli agenti dell’Fbi – chiamato in causa ha ammesso di aver approvato personalmente il blitz – nella residenza privata didi Mar-a-a Palm Beach in Florida a caccia disegreti che il tycoon avrebbe portato via dalla Casa Bianca quando ha ...

