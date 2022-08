Trucco Ferragosto 2022 | il make up esplode come i fuochi d’artificio

(Di sabato 13 agosto 2022) Se idel 15 agosto, con la loro esplosione, generano effetti luminosi dai mille riflessi colorati, perché non può farlo anche ildi? Le tendenze fireworks, glitter bomb e color bomb attraversano trasversalmente tutte le stagioni, anche se si addicono di più a quelle calde. Le abbiamo viste, mixate tra loro, durante il fashion show di Undercover per la sua collezione resort 2023. Ma anche sulla passerella di Lanvin per la primavera estatee di Elie Saab che, per il prossimo autunno couture, ha impreziosito l’incarnato delle sue modelle con una pioggia di pepite dorate. Tutto ciò a dimostrazione diesista sempre un’occasione per esibire unup bold e scintillante....

Radio Lombardia

La nota stilista del viso spiegherà i segreti per unperfetto per le notti della movida milanese. Il giorno digiochi e intrattenimento per i bambini ai quali verranno regalati i ...... solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale,, costumi ... Diodata incanta la vigilia di: concerto all'alba in spiaggia Sicurezza a Coriano, un ... Ferragosto con il Milano Latin Festival Lungo fine settimana di Ferragosto al Milano Latin Festival. Musica, folklore, ballo e street food per rendere unica l’estate di chi resta in città. Oggi va in scena l’ultima giornata di Mi Lindo Ecua ...(mi-lorenteggio.com) Assago, 12 agosto 2022 –Non potevano mancare gli eventi del Milano Latin Festival per il lungo fine settimana di Ferragosto. Musica, folklore, ballo e street food per rendere unic ...