Steve Martin dice addio alla carriera di attore. Le sue parole (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo quasi 60 anni di carriera Steve Martin a 76 anni decide di dire addio alla recitazione. Chi ha annunciato il ritiro di Steve Martin? “E’, stranamente, così” – ha detto lo stesso comico in un’intervista a Hollywood Reporter specificando che “Only Murders in the Building” sarà il suo canto del cigno. E ancora “Siamo stati molto felici di fare lo spettacolo dal vivo”, dice Martin. “Potrebbe esserci una fine naturale a questo – qualcuno si ammala, qualcuno si esaurisce – ma non lo farei senza Marty. Quando questo programma televisivo sarà finito, non cercherò altri. Non cercherò altri film. Only Murders Martin, in particolare, è il più impegnato da anni. La sua serie TV, Only Murders in the Building, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo quasi 60 anni dia 76 anni decide di direrecitazione. Chi ha annunciato il ritiro di? “E’, stranamente, così” – ha detto lo stesso comico in un’intervista a Hollywood Reporter specificando che “Only Murders in the Building” sarà il suo canto del cigno. E ancora “Siamo stati molto felici di fare lo spettacolo dal vivo”,. “Potrebbe esserci una fine naturale a questo – qualcuno si ammala, qualcuno si esaurisce – ma non lo farei senza Marty. Quando questo programma televisivo sarà finito, non cercherò altri. Non cercherò altri film. Only Murders, in particolare, è il più impegnato da anni. La sua serie TV, Only Murders in the Building, ...

melo_wiseman : RT @fey_folk: Solo per ricordare che questo era Steve Martin prima che diventasse un Gigio - fey_folk : Solo per ricordare che questo era Steve Martin prima che diventasse un Gigio - solospettacolo : Steve Martin dice addio alla carriera di attore - SkyTG24 : Steve Martin chiuderà la sua carriera dopo Only Murders in the Building - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Steve Martin, ultimi impegni tv e poi i saluti: 'Mi ritiro' #stevemartin -