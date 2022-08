Scritte con lo spray sui giochi dell’area verde di Via Piutti (Di sabato 13 agosto 2022) Nei giorni scorsi il personale della Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale del Comune di Udine ha deferito all’autorità giudiziaria due minori di nazionalità italiana che alla fine del mese di giugno si erano resi protagonisti di un episodio di imbrattamento presso l’area verde “Marchiol di Via Piutti”. Nella circostanza i due giovani, utilizzando una bomboletta di vernice spray, avevano eseguito disegni e Scritte sull’area giochi destinata ai bambini, su di un tavolo con panche, un cestino portarifiuti e su alcuni alberi. Il Comune di Udine potrà ora chiedere un risarcimento alle famiglie dei giovani, residenti entrambi in città. Inoltre, nell’ambito delle indagini correlate all’imbrattamento dell’area del Castello di Udine, che avevano portato al deferimento di due ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 agosto 2022) Nei giorni scorsi il personale della Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale del Comune di Udine ha deferito all’autorità giudiziaria due minori di nazionalità italiana che alla fine del mese di giugno si erano resi protagonisti di un episodio di imbrattamento presso l’area“Marchiol di Via”. Nella circostanza i due giovani, utilizzando una bomboletta di vernice, avevano eseguito disegni esull’areadestinata ai bambini, su di un tavolo con panche, un cestino portarifiuti e su alcuni alberi. Il Comune di Udine potrà ora chiedere un risarcimento alle famiglie dei giovani, residenti entrambi in città. Inoltre, nell’ambito delle indagini correlate all’imbrattamentodel Castello di Udine, che avevano portato al deferimento di due ...

ElisaCuccolo : @MichelaSant5 @annalisasanti @Da421954 @Achille03415924 @Emilystellaemi2 @ciceronemio @luposilenzioso2 @fendente1… - CarmineSaturday : @ylucaselli Meloni parla male della sx italiana,definendola 'ben ammanicata con l'informazione'. Però Letta,in fran… - ninobizzintino : RT @guffanti_marco: La domanda preparata Conte per il #PNRR era un compitino da terza elementare; pagine scritte male con cui non si riusci… - ocagiulietta : RT @guffanti_marco: La domanda preparata Conte per il #PNRR era un compitino da terza elementare; pagine scritte male con cui non si riusci… - DeodatoRibeira : Il tema è molto sentito!!!! Ciò lascia ben sperare; Non possiamo dargliela vinta come è accaduto con la maledetta t… -

Pescara Liberty Festival, il bilancio dell'edizione 2022 ... presentandosi come un unicum mondiale per il fatto che le romanze di Tosti, scritte per voce e ... Sul palco anche la soprano Chiara Tarquini e il tenore Tommaso Mangifesta, con la partecipazione ... Salvini presenta 'Credo', parola - chiave che guida la campagna elettorale - Primaonline Quattro grandi scritte si accendono nello stesso momento, intorno alle 22, sulla stazione Centrale ... Tutto era incominciato alcuni giorni fa, con l'apparizione di manifesti 3 2 , stendardi , banner ... LA NAZIONE ... presentandosi come un unicum mondiale per il fatto che le romanze di Tosti,per voce e ... Sul palco anche la soprano Chiara Tarquini e il tenore Tommaso Mangifesta,la partecipazione ...Quattro grandisi accendono nello stesso momento, intorno alle 22, sulla stazione Centrale ... Tutto era incominciato alcuni giorni fa,l'apparizione di manifesti 3 2 , stendardi , banner ... "Le scritte no vax sono indelebili Presto nuovi pannelli"