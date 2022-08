Ruba i gioielli a un’anziana, poi li consegna al Compro Oro. E si intasca 10.000 euro (Di sabato 13 agosto 2022) Aveva architettato tutto e aveva ben in mente come agire. Prima, nel suo piano, doveva Rubare i gioielli all’anziana, che probabilmente si fidava di lei e le aveva aperto le porte di casa, poi li doveva portare al Compro Oro ‘spacciandoli’ per suoi e intascandosi così una cifra niente male. Un piano che, però, è stato smantellato perché il 10 agosto scorso, di mattina, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, dopo un’indagine meticolosa, hanno individuato la ‘truffatrice’ e l’hanno denunciata a piede libero. Si tratta di una 57enne del posto, che ora dovrà rispondere dei reati di furto in abitazione e ricettazione. La denuncia dell’anziana Tutto è partito alcune settimane prima, quando un’anziana di Ladispoli si è presentata davanti ai Carabinieri e ha denunciato che dalla sua abitazione erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) Aveva architettato tutto e aveva ben in mente come agire. Prima, nel suo piano, dovevare iall’anziana, che probabilmente si fidava di lei e le aveva aperto le porte di casa, poi li doveva portare alOro ‘spacciandoli’ per suoi endosi così una cifra niente male. Un piano che, però, è stato smantellato perché il 10 agosto scorso, di mattina, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, dopo un’indagine meticolosa, hanno individuato la ‘truffatrice’ e l’hanno denunciata a piede libero. Si tratta di una 57enne del posto, che ora dovrà rispondere dei reati di furto in abitazione e ricettazione. La denuncia dell’anziana Tutto è partito alcune settimane prima, quandodi Ladispoli si è presentata davanti ai Carabinieri e ha denunciato che dalla sua abitazione erano ...

