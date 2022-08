Pamela Prati e quel dolore troppo difficile da superare | “Il vuoto è lacerante”

(Di sabato 13 agosto 2022) Questo è un periodoper, che a distanza di poco tempo ha dovuto riportare alla mente tutto ildi una terribile perdita nella sua vita. Era il 16 Giugno quando la showgirlpiangeva la morte del nipote Alessio, morto giovanissimo a 40 anni. Lottava da tempo con un tumore e purnon è riuscito a vincere la terribile malattia. Per la showgirl,fatidico giorno, è stato unimmenso, un luttogrande per lei, che era affezionatissima al nipote Alessio. Undel genere non può sparire facilmente, e ancora ogginon riesce a sopportare ildella ...

ginnypas : RT @salvatrash1: finale gf vip 7 pamela prati teresa langella alessia mancini rita dalla chiesa fariba - devotoaltrash : RT @salvatrash1: finale gf vip 7 pamela prati teresa langella alessia mancini rita dalla chiesa fariba - AmiciSpecialiu1 : RT @salvatrash1: finale gf vip 7 pamela prati teresa langella alessia mancini rita dalla chiesa fariba - salvatrash1 : finale gf vip 7 pamela prati teresa langella alessia mancini rita dalla chiesa fariba - W3RD4zza : @Duchessaclaris1 A ma se vota credevo facessero un edizione estiva del Bagaglino... Chissà chei faga lavorare anca Pamela Prati valà... -

Il 16 giugno Alessio si era spento a 40 anni dopo aver lottato contro il cancro.ha ricordato il nipote con parole piene di emozione. Aveva perso il nipote Alessio all'età di 40 anni dopo che quest'ultimo aveva lottato duramente contro il cancro . Ora a distanza di ...È un dolore che non accenna a diminuire quello diper il nipote Alessio, scomparso lo scorso 16 luglio a soli 40 anni per un tumore. Per la showgirl si tratta dell'ultimo dispiacere da cui sembra non riuscire a risollevarsi. Sarah ...La showgirl Pamela Prati ha raccontato con parole piene di tristezza il dolore per la perdita del nipote morto di cancro a 40 anni.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1a6bcbe2-2c8f-668d-b808-5ca448567a ...