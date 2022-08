Milano capitale delle multe con 102 milioni di incassi | Roma arriva a 94

(Di sabato 13 agosto 2022) In terza posizione Torino. A Napoli dall'autovelox gli introiti si fermano a 27mila euro contro i 4,6die i 13di ...

repubblica : Milano capitale delle multe autovelox: 102 milioni, segue Roma con 94 milioni. Napoli incassa appena 27 mila euro - romi_andrio : RT @repubblica: Milano capitale delle multe autovelox: 102 milioni, segue Roma con 94 milioni. Napoli incassa appena 27 mila euro https://t… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Milano capitale delle multe autovelox: 102 milioni, segue Roma con 94 milioni. Napoli incassa appena 27 mila euro https://t… - GiovanniCaglio : Milano capitale delle multe autovelox: 102 milioni, segue Roma con 94 milioni. Napoli incassa appena 27 mila euro.… - CorriereAlpi : Milano capitale delle multe: oltre 100 milioni di incassi. A Napoli solo 27mila euro l’anno dagli autovelox -

In terza posizione Torino. A Napoli dall'autovelox gli introiti si fermano a 27mila euro contro i 4,6 milioni di Roma e i 13 milioni di ...La, con la sua bellezza eterna, continua ad essere una delle mete preferite dai visitatori internazionali anche per le vacanze estive, insieme a, Venezia e Napoli ...E' Milano la città d'Italia in cui nel 2021 ci sono stati i maggiori introiti dovuti alle multe stradali. I dati arrivano dal portale del ministero dell'Interno, che raccoglie i proventi dalle amminis ...I dati emergono dal portale del Ministero dell'Interno dove sono stati pubblicati i rendiconti sui proventi delle violazioni del Codice della strada ...