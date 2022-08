Miguel Bosé | chi è l’ex compagno Nacho Palau | “Una battaglia legale struggente”

(Di sabato 13 agosto 2022) Il cantante, attore e ballerino, pseudonimo di LuisGonzález Dominguin, ha deciso di separarsi dal, scultore spagnolo. «Niente di nuovo sotto il sole», potrebbe commentare qualcuno, «è normale che le coppie – etero o omo che siano – si separino»… e qui si potrebbe aprire un’ampia parentesi sul fatto che l’amore non è solo sentimento, ma innanzitutto volontà, e che le unioni eterosessuali hanno una prospettiva di durata temporale maggiore di quelle omo, ma rimaniamo su. In tutta questa vicenda sono coinvolti infatti anche quattro bambini, che la coppia ha comprato tramite la pratica dell’utero in affitto. Il 27 aprile 2011 il cantante aveva annunciato di essere diventato “padre” di Diego e Tadeo. E il 29 giugno del 2013 ...

_Techetechete : Questa sera, #13agosto, a #Techetechete scatterà la scintilla, anzi: il fuego latino! ?? Siete pronti a passare una… - napolitanoenmex : RT @_Techetechete: Questa sera, #13agosto, a #Techetechete scatterà la scintilla, anzi: il fuego latino! ?? Siete pronti a passare una serat… - Fiammy71 : RT @_Techetechete: Questa sera, #13agosto, a #Techetechete scatterà la scintilla, anzi: il fuego latino! ?? Siete pronti a passare una serat… - robertopontillo : RT @_Techetechete: Questa sera, #13agosto, a #Techetechete scatterà la scintilla, anzi: il fuego latino! ?? Siete pronti a passare una serat… - lattuga99 : RT @_Techetechete: Questa sera, #13agosto, a #Techetechete scatterà la scintilla, anzi: il fuego latino! ?? Siete pronti a passare una serat… -

Rockol.it

La canzone vincitrice dell'edizione del Festivalbar del 1982 è stata "Non sono una signora" di Loredana Berté Altre due canzoni vincitrici sono state: "Bravi ragazzi" di"Anima" di Ron Erano in gara anche: Marcella " "Problemi" Giuni Russo - "Un'estate al mare" Alice " "Messaggio" Nada " "Ti stringerò" Pooh " "Canzone per l'inverno" ...Le canzoni vincitrici dell'edizione del Festivalbar del 1980 sono state "Kobra" di Rettore e "Olympic games" diErano in gara anche: Alice con "Il vento caldo dell'estate" I Pooh con "Canterò per te" Umberto Tozzi con "Stella stai" Anna Oxa con "Controllo totale" Gianni Bella con "Dolce ... Rettore e Miguel Bosé vincono il Festivalbar 1980