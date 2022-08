Meloni, follia Scurati: “Non deve commemorare Sergio Ramelli” (Di sabato 13 agosto 2022) Antonio Scurati sarà uno scrittore di successo. Un appassionato di storia del Fascismo e via dicendo. Però non è tutto oro quel che sgorga dalla bocca di uno che piace alla gente che piace. Oggi l’autore è stato intervistato da Repubblica nel solco della nuova campagna del quotidiano contro Fratelli d’Italia: costringere Giorgia Meloni a togliere la fiamma tricolore dal simbolo di partito. Conoscete la storia. Quella fiamma era nel simbolo di Alleanza Nazionale che la ereditò dal Movimento Sociale Italiano. Un simbolo storico, di appartenenza, già ampiamente conosciuta in Italia. Giorgia Meloni nel suo videomessaggio alla stampa estera in tre lingue ha spiegato chiaramente che il suo partito con le leggi razziali e la dittatura del Ventennio non ha nulla a che fare. Ma non basta, ora bisogna togliere pure la fiamma che democraticamente ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 13 agosto 2022) Antoniosarà uno scrittore di successo. Un appassionato di storia del Fascismo e via dicendo. Però non è tutto oro quel che sgorga dalla bocca di uno che piace alla gente che piace. Oggi l’autore è stato intervistato da Repubblica nel solco della nuova campagna del quotidiano contro Fratelli d’Italia: costringere Giorgiaa togliere la fiamma tricolore dal simbolo di partito. Conoscete la storia. Quella fiamma era nel simbolo di Alleanza Nazionale che la ereditò dal Movimento Sociale Italiano. Un simbolo storico, di appartenenza, già ampiamente conosciuta in Italia. Giorgianel suo videomessaggio alla stampa estera in tre lingue ha spiegato chiaramente che il suo partito con le leggi razziali e la dittatura del Ventennio non ha nulla a che fare. Ma non basta, ora bisogna togliere pure la fiamma che democraticamente ...

