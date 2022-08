LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: tripletta francese nella gara maschile! Bergere precede le Corre e Coninx! 8° uno splendido Sarzilla! (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 4° Lehmann a 21 secondi, poi Geens a 30, sesto Pereira a 40, settimo Schomburg a 59 quindi CLAMOROSO OTTAVO MICHELE SARZILLA A 1:24!!!!!!!! 17.42 Pierre le Corre è argento a 8 secondi, e tripletta francese con Coninx terzo a 15!!!!!!!! Incredibileeeeeeeeeeee 17.41 LEO Bergere è CAMPIONE D’EUROPA!!!!!!!!! PROVA SONTUOSA DEL francese!! 17.39 Leo Bergere vola!! Manca pochissimo ormai!! Il francese è pronto a festeggiare! 17.38 Lehmann e Coninx si giocheranno il bronzo a 26 secondi dalla vetta 17.37 Bergere passa agli 8.8km con un bottino di 15 secondi su le Corre! Ormai l’oro è suo! 17.34 Mancano 2.5 km all’arrivo. Bergere prosegue sulle ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 4° Lehmann a 21 secondi, poi Geens a 30, sesto Pereira a 40, settimo Schomburg a 59 quindi CLAMOROSO OTTAVO MICHELE SARZILLA A 1:24!!!!!!!! 17.42 Pierre leè argento a 8 secondi, econ Coninx terzo a 15!!!!!!!! Incredibileeeeeeeeeeee 17.41 LEOè CAMPIONE D’EUROPA!!!!!!!!! PROVA SONTUOSA DEL!! 17.39 Leovola!! Manca pochissimo ormai!! Ilè pronto a festeggiare! 17.38 Lehmann e Coninx si giocheranno il bronzo a 26 secondi dalla vetta 17.37passa agli 8.8km con un bottino di 15 secondi su le! Ormai l’oro è suo! 17.34 Mancano 2.5 km all’arrivo.prosegue sulle ...

zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa gli italiani perdono terreno - #Triathlon… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 12 in fuga nella parte di ciclismo Azzano è nel gruppo di testa! Gli altri… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile gli azzurri vogliono stupire! -… - OA_Sport : LIVE #Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile, gli azzurri vogliono stupire! - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? Nuoto, Europei di Roma 09h00 batterie A seguire ?????? European Championships da Monaco C… -