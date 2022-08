LIVE Serie A | Monza-Torino 0-1 | Miranchuk segna | poi lascia il campo a Vlasic Sampdoria-Atalanta 0-2 con Toloi e Lookman

cascinanotizie : ???? Cittadella-Pisa: 3-1 per i padroni di casa ?? Accade di tutto in campo - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: raddoppia il Cittadella - cascinanotizie : ???? Cittadella-Pisa: 2-1 su rigore di Baldini ?? Nerazzurri a caccia dei tre punti - Gior1986 : RT @Fantacalcio: #LecceInter GOL! Al 48' diagonale vincente di #Ceesay! 1-1 ? #votiliveFANTACALCIO ? - Fantacalcio : #LecceInter GOL! Al 48' diagonale vincente di #Ceesay! 1-1 ? #votiliveFANTACALCIO ? -

Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 1ª giornata diA 2021/2022 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via del Mare, Lecce e Inter si affrontano nel match valido per la 1ª giornata dellaA 2022/...Allo stadio U - Power, il match valido per la 1ª giornata diA 2021/2022 tra Monza e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio U - Power, Monza e Torino si affrontano nel match valido per la 1ª giornata dellaA 2022/...ECCO LE SUPER LEAGUES 2022/2023 DI SKYSERIE A TIM,(con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva)SERIE BKT, PREMIER LEAGUE,BUNDESLIGA, LIGUE 1OLTRE ...SERIE B, 1^ GIORNATA Parma-Bari 2-2 [4' Man (P), 10' rig. Antenucci (B), 35' Folorunsho (B), 45'+2 Mihaila (P)] - giocata.