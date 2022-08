La rivincita dei peli: Cardi B con i baffetti su Twitter (Di sabato 13 agosto 2022) Cardi B su Twitter mostra i baffetti rivendicando la libertà di scelta nella depilazione (Twitter @iamCardib) I baffetti? Ci sono e si mostrano. Anche su Twitter. Parola di Cardi B che ha pubblicato un selfie sui social che è un inno alla libertà di mostrarsi così come si è. Peletti compresi. La cantante, infatti, ha condiviso un’immagine no make up rivendicando la naturalezza dei suoi baffetti, ben visibili sul labbro superiore. E unendosi a tutte star che hanno detto no agli standard di bellezza che impongono la depilazione. I peletti sono del tutto naturali, ci sono e vengono condivisi anche via social. Senza tabù e senza pregiudizi. Cardi B e il tweet con i baffetti Uno scatto 100% al naturale, ... Leggi su amica (Di sabato 13 agosto 2022)B sumostra irivendicando la libertà di scelta nella depilazione (@iamb) I? Ci sono e si mostrano. Anche su. Parola diB che ha pubblicato un selfie sui social che è un inno alla libertà di mostrarsi così come si è. Peletti compresi. La cantante, infatti, ha condiviso un’immagine no make up rivendicando la naturalezza dei suoi, ben visibili sul labbro superiore. E unendosi a tutte star che hanno detto no agli standard di bellezza che impongono la depilazione. I peletti sono del tutto naturali, ci sono e vengono condivisi anche via social. Senza tabù e senza pregiudizi.B e il tweet con iUno scatto 100% al naturale, ...

