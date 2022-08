Juve, Bonucci ora è da solo: fra record e dubbi, per salvarlo serve la difesa a tre (Di sabato 13 agosto 2022) Per Leonardo Bonucci domani inizia una nuova era. Per la prima volta è da solo, l'ultimo reduce di una difesa (portiere compreso)... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Per Leonardodomani inizia una nuova era. Per la prima volta è da, l'ultimo reduce di una(portiere compreso)...

