Johnson & Johnson, interrotta produzione del suo talco (Di sabato 13 agosto 2022) Per l’interruzione della produzione del talco Johnson & Johnson, pesano le cause legali. Il colosso cambierà la sua strategia produttiva Una notizia che è figlia anche delle vicende giudiziarie che stanno capitando giorno dopo giorno. L’azienda Johnson & Johnson si ritrova in una condizione disastrosa in merito a questi ultimi accadimenti che ne hanno segnato, inevitabilmente, la strategia produttiva. Infatti, il colosso farmaceutico ha deciso di interrompere la produzione del suo talco per bambini dal 2023. Questa è una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il cancro per la ... Leggi su zon (Di sabato 13 agosto 2022) Per l’interruzione delladel, pesano le cause legali. Il colosso cambierà la sua strategia produttiva Una notizia che è figlia anche delle vicende giudiziarie che stanno capitando giorno dopo giorno. L’aziendasi ritrova in una condizione disastrosa in merito a questi ultimi accadimenti che ne hanno segnato, inevitabilmente, la strategia produttiva. Infatti, il colosso farmaceutico ha deciso di interrompere ladel suoper bambini dal 2023. Questa è una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il cancro per la ...

Agenzia_Ansa : Johnson & Johnson interrompe la produzione del suo talco per bimbi. Una decisione che si inserisce fra le oltre 40.… - sbonaccini : @GuidoCrosetto Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Or… - MediasetTgcom24 : Talco, Johnson & Johnson ferma la produzione dal 2023: 'Provoca il cancro alle ovaie' #johnson&johnson #talco… - vg90uVvTK79iIn1 : RT @MGItalianHA: tutta la pianeta frusta il comunismo #dimissione di Boris Johnson, #omicidio di Abe, #crisi della Argentina, #il mondo co… - AlessandroLod18 : RT @lucabattanta: @valy_s @rosaroccaforte Poco dopo gli open day in Emilia con johnson dove hanno partecipato anche i ragazzi Cavaleri di… -