Inquinamento | balneazione interdetta a Sorrento e Taormina

(Di sabato 13 agosto 2022) I comuni die disono stati costretti a interdire la. Accade, proprio in questi giorni di grande turismo, per via di un'ordinanza emessa dai rispettivi sindaci per ...

globalistIT : - positanonews : #Ambiente #Cronaca #arpac #inquinamento Sorrento, divieto temporaneo di balneazione a Marina Grande: Arpac rileva p… - KersevanRoberto : Inquinamento dell'Oder, separa PL da DE; decine di ton di pesci morti, odore nauseabondo, divieto di balneazione.… - positanonews : #Ambiente #Copertina #acqua #inquinamento #mare Prelievo Arpac sfavorevole: divieto temporaneo di balneazione a Min… - CittadinidiTwtt : RT @arpatoscana: Acque temporaneamente non idonee alla #balneazione a Rosignano Marittimo per inquinamento di tipo microbiologico nell'area… -

... Massimo Coppola, ha emanato un divieto temporaneo dilungo l'intero specchio d'acqua ... il 10 agosto scorso, che hanno rilevato percentuali dioltre la norma. A pesare sull'...... Massimo Coppola, ha emanato un divieto temporaneo dilungo l'intero specchio d'acqua ... il 10 agosto scorso, che hanno rilevato percentuali dioltre la norma. A pesare sull'...I comuni di Sorrento e di Taormina sono stati costretti a interdire la balneazione. Accade, proprio in questi giorni di grande turismo, per via di un’ordinanza emessa dai rispettivi sindaci per tutela ...Niente più bagno per il momento a Varigotti nel tratto di mare tra la Baia dei Saraceni e il confine con Noli, quindi anche alla spiaggia del ...