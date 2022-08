Il Barcellona non incide e si aggrappa a ter Stegen: solo 0 - 0 col Vallecano (Di sabato 13 agosto 2022) Novantanove minuti senza reti al Camp Nou. Barcellona e Rayo Vallecano riabbracciano la Liga con tanta voglia di fare e pochi veri brividi: finisce 0 - 0 il debutto in campionato. Tanto pressing e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Novantanove minuti senza reti al Camp Nou.e Rayoriabbracciano la Liga con tanta voglia di fare e pochi veri brividi: finisce 0 - 0 il debutto in campionato. Tanto pressing e ...

_Morik92_ : Piccoli aggiornamenti #Juve - Il #Barcellona e l'entourage di #Depay sempre più vicini a trovare l'accordo per lib… - calciomercatoit : ???? #Juventus, Marco #Guidi su #Allegri: 'A lui non piace #Depay. E manco #Chiesa, se è per quello' - TuttoMercatoWeb : Barcellona, per ora sono guai: la Liga non dà il via libera per iscrivere i nuovi acquisti - CalcioPillole : #Liga, il #Barcellona non va oltre lo 0-0 con il #RayoVallecano: espulso #Busquets, solo panchina per #Depay. - sportli26181512 : Lewandowski non basta: solo uno 0-0 per il Barcellona con il Rayo Vallecano: Falsa partenza per i blaugrana, che no… -