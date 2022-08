TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Firenze, maltratta e fa prostituire la moglie: arrestato #firenze - MediasetTgcom24 : Firenze, maltratta e fa prostituire la moglie: arrestato #firenze - FirenzePost : Firenze: straniero maltratta e fa prostituire la moglie, arrestato dai carabinieri - AMEV_firenze : @GiorgiaMeloni Va punito immediatamente e con la massima severità per il reato di tortura, fisica e psicologica, ch… -

FirenzeToday

commenta Un cittadino romeno è stato arrestato dai carabinieri aper gravi maltrattamenti contro la moglie. Il 45enne, secondo quanto emerso, dal luglio 2015 a maggio 2022 si sarebbe reso responsabile di gravi maltrattamenti verbali e fisici nei confronti ...Polizia (immagine di repertorio)la madre ultraottantenne: arrestato 52enne. E' successo ieri sera a, nel quartiere dell'Isolotto. A dare l'allarme al 112 NUE, poco prima delle 20, è stata proprio l'anziana, che ... Per anni picchia e maltratta la moglie e la costringe a prostituirsi: arrestato 45enne Un cittadino romeno è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per gravi maltrattamenti contro la moglie. Il 45enne, secondo quanto emerso, dal luglio 2015 a maggio 2022 si sarebbe reso responsabile ...Si tratta di un romeno colpito dall'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Firenze ...