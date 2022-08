Elezioni 2022, Beatrice Venezi: “Assolutamente non mi candido” (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Assolutamente non mi candido, non è vero e nessuno tra l’altro mi ha interpellata. Smentisco le indiscrezioni”. Così all’Adnkronos la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi smentisce le indiscrezioni sul suo possibile ingresso in politica con una candidatura alle prossime Elezioni 2022 del 25 settembre nelle fila di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “non mi, non è vero e nessuno tra l’altro mi ha interpellata. Smentisco le indiscrezioni”. Così all’Adnkronos la direttrice d’orchestrasmentisce le indiscrezioni sul suo possibile ingresso in politica con una candidatura alle prossimedel 25 settembre nelle fila di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

