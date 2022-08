Diletta Leotta con il nuovo fidanzato dopo la rottura con Can Yaman (Di sabato 13 agosto 2022) Diletta Leotta ha postato una foto che la ritrae insieme al nuovo fidanzato, Giacomo Cavalli, figlio del velista Beppe Cavalli. Dal padre ha ereditato la passione per lo sport, nata ancora prima di diventare un modello affermato. Ora la Leotta è stata paparazzata insieme a lui e questo dimostra che ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia con l’attore turco Can Yaman. La bella siciliana ha mostrato nella foto lei, con Giacomo e altri amici durante una vacanza in Puglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli La cantante si è espressa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 agosto 2022)ha postato una foto che la ritrae insieme al, Giacomo Cavalli, figlio del velista Beppe Cavalli. Dal padre ha ereditato la passione per lo sport, nata ancora prima di diventare un modello affermato. Ora laè stata paparazzata insieme a lui e questo dimostra che ha voltato definitivamente paginala fine della storia con l’attore turco Can. La bella siciliana ha mostrato nella foto lei, con Giacomo e altri amici durante una vacanza in Puglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli La cantante si è espressa ...

tormentony : RT @nico_r2022: Quando sei a bordocampo e vedi passare Diletta Leotta... - tormentony : RT @pirata_21: Partiti all'attacco di #Dazn, #Salvini:'Uno schifo', #Calenda:'Ridateci Sky', il #Pd:'Segnalazione urgente all'Agcom'. #Berl… - tormentony : RT @JDanloor: Diletta Leotta mentre si gode i vostri soldi. #DAZN - tormentony : RT @delca_it: Le immagini di #DAZN sono talmente in ritardo sulla diretta che a me di Diletta Leotta arriva la versione di sinistra e non q… - AleFruh : RT @BennoCesc91: E qui vi voglio Like Diletta Leotta Retweet Giusy Meloni -