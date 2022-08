(Di sabato 13 agosto 2022) Il comunicato Simest pubblicato l'11 agosto segue l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022 con cui è stato autorizzato l'avvio dell'intervento agevolativo come da delibera quadro del ...

riotta : Missione Pelosi a Taiwan durante crisi Ucraina un azzardo inutile. - lixmax72 : Crisi energetica e guerra Russia-Ucraina, addio al sogno di Greta. Il mondo torna al petrolio - ParliamoDiNews : - ItaliaOggi : Crisi ucraina, aiuti ai blocchi di partenza - palmerose : RT @uaworldit: Le conseguenze della guerra russa in Ucraina sono tante. Il Paese sta affrontando una crisi ecologica per le sue foreste, ch… -

A partire dal 20 settembre 2022 le pmi e le mid cap danneggiate dallapotranno richiedere alla Simest finanziamenti agevolati fino a 1,5 milioni di euro e contributi fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo. È quanto si apprende dal comunicato ...Terza guerra mondiale, bombe su/ Zelensky: "finirà con liberazione Crimea" Il punto è che ... Un esito che potrebbe piacere a molti , ma che provocherebbe unacon serie ripercussioni ...Parla con Francesco, poi bacchetta i suoi generali: "Silenzio sui piani". E Mosca accusa su Zaporizhzhia In Ucraina non c'è ancora andato, ma Papa Francesco è in contatto con il presidente Volodymyr Z ...In Francia e Germania il prezzo dell'energia è esploso. E anche l'economia reale italiana rischia di pagare un caro prezzo alla situazione ucraina ...