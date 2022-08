Ci saluta il più grande dei divulgatori scientifici, addio a Piero Angela (Di sabato 13 agosto 2022) Alberto Angela lo ha comunicato tramite i suoi social, a 93 anni ci lascia Piero Angela, l’uomo che ha portato la scienza dentro le case degli italiani PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una notizia che non stravolge solamente la comunità scientifica ma lascia un vuoto dentro ognuno dei migliaia di telespettatori che Piero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 13 agosto 2022) Albertolo ha comunicato tramite i suoi social, a 93 anni ci lascia, l’uomo che ha portato la scienza dentro le case degli italiani PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una notizia che non stravolge solamente la comunità scientifica ma lascia un vuoto dentro ognuno dei migliaia di telespettatori cheQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Open_gol : Il giornalista saluta i suoi fans: «Cari amici, mi spiace di non essere più tra voi» - marcoconterio : ?????? Jordan Veretout saluta la #Roma: è fatta per il passaggio del centrocampista all'#OM #TeamOM. Chiusa a titolo… - glpasini : RT @Open_gol: Il giornalista saluta i suoi fans: «Cari amici, mi spiace di non essere più tra voi» - emamarro : RT @Open_gol: Il giornalista saluta i suoi fans: «Cari amici, mi spiace di non essere più tra voi» - BCacciolari : #PieroAngela, sapiente ed eccellente divulgatore scientifico, capace di attrarre anche i più giovani ad un approcci… -