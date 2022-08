AEW: Non c’è pace per Kris Statlander, necessaria l’operazione al ginocchio (Di sabato 13 agosto 2022) Nello scorso episodio di Dynamite è stato annunciato che Kris Statlander ha subìto un infortunio e sarebbe dovuta quindi stare fuori per un po’. L’infortunio è stato poi confermato dalla stessa wrestler che aveva annunciato che la zona interessata era quella del ginocchio e che sarebbe tornata comunque presto e più forte di prima, ricordando anche che in passato aveva già subìto un infortunio simile che la tenne fuori poco meno di un anno. Ci vorrà più tempo del previsto Arrivano quindi nella giornata di oggi degli aggiornamenti riguardo l’infortunio della Statlander e purtroppo le notizie non sono buone. Infatti è stato rivelato che l’infortunio riguarda il legamento crociato anteriore del ginocchio e quindi si dovrà procedere con un’operazione chirurgica e ciò allungherà sicuramente i ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 13 agosto 2022) Nello scorso episodio di Dynamite è stato annunciato cheha subìto un infortunio e sarebbe dovuta quindi stare fuori per un po’. L’infortunio è stato poi confermato dalla stessa wrestler che aveva annunciato che la zona interessata era quella dele che sarebbe tornata comunque presto e più forte di prima, ricordando anche che in passato aveva già subìto un infortunio simile che la tenne fuori poco meno di un anno. Ci vorrà più tempo del previsto Arrivano quindi nella giornata di oggi degli aggiornamenti riguardo l’infortunio dellae purtroppo le notizie non sono buone. Infatti è stato rivelato che l’infortunio riguarda il legamento crociato anteriore dele quindi si dovrà procedere con un’operazione chirurgica e ciò allungherà sicuramente i ...

Zona_Wrestling : AEW: Non c'è pace per Kris Statlander, necessaria l'operazione al ginocchio - M0ON1117 : @firegold763 @todopokie Ti assilleró finché non ti guarderai una puntata del aew mi spiace... - firegold763 : @M0ON1117 @todopokie non fare l'aew toxic fan, che poi questo è un memino che mi fa ammazzare dal ridere - Zona_Wrestling : AJ Styles epico ad un fan: 'Perché gli Young Bucks non vengono in WWE?' - alxjster : @AndreaC_1998_ @TripleH E COME MI STO GASANDOOOOOOOOOOOOO Sono un mark assurdo degli hit row (anche se purtroppo q… -