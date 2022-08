William Lehinan & Marc Copland Quartet per Chiavari in Jazz 2022

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il 12 agosto ilto del chitarristae del pianistasarà in Piazza N.S. dell’Orto per la rassegna musicale– llto del chitarristae del pianistasaranno gli ospiti del secondo concerto, in programma venerdì 12 agosto alle ore 21:00, della rassegna “in” edizione, con loro sul palcoscenico di piazza N.S. dell’Orto Luca Pirozzi al contrabbasso e Lucrezio De Seta alla batteria. Dopo il successo del concerto di apertura affidato al trio del pianista Paolo Birro che per l’occasione ha ospitato la vocalist Vanessa Tagliabue Yorke,Lenihan, chitarrista di indubbia personalità, e ...

