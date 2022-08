UFFICIALE – Luca Pellegrini in prestito all’Eintracht (Di venerdì 12 agosto 2022) Appena un giorno dopo l’approdo di Kostic alla Juventus, ecco che si concretizza un altro affare di mercato sull’asse Torino-Francoforte. L’Eintracht ha infatti deciso di sostituire il talentuoso esterno sinistro con il suo quasi omologo bianconero Luca Pellegrini. Il giocatore classe 1999 si trasferisce in Germania in prestito per una stagione e vi rimarrà fino al 30 giugno 2023. A rendere UFFICIALE il trasferimento è lo stesso club piemontese attraverso i propri profili social. Il direttore sportivo dei tedeschi, Markus Krosche, si dice soddisfatto del neoacquisto, le cui caratteristiche possono garantire una certa variabilità tattica. Andiamo a ripercorrere brevemente la carriera del giocatore messo già da un po’ in uscita dalla Vecchia Signora. Una nuova esperienza all’Eintracht per ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 12 agosto 2022) Appena un giorno dopo l’approdo di Kostic alla Juventus, ecco che si concretizza un altro affare di mercato sull’asse Torino-Francoforte. L’Eintracht ha infatti deciso di sostituire il talentuoso esterno sinistro con il suo quasi omologo bianconero. Il giocatore classe 1999 si trasferisce in Germania inper una stagione e vi rimarrà fino al 30 giugno 2023. A rendereil trasferimento è lo stesso club piemontese attraverso i propri profili social. Il direttore sportivo dei tedeschi, Markus Krosche, si dice soddisfatto del neoacquisto, le cui caratteristiche possono garantire una certa variabilità tattica. Andiamo a ripercorrere brevemente la carriera del giocatore messo già da un po’ in uscita dalla Vecchia Signora. Una nuova esperienzaper ...

