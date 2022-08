Totti-Blasi, Maria De Filippi: “Mi dispiace per quello che subiranno i loro figli. Questa è la vita” (Di venerdì 12 agosto 2022) Solitamente non commenta mai vicende che non la riguardano, ma Questa volta Maria De Filippi fa un’eccezione. Interpellata dal settimanale Oggi a proposito della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la conduttrice decide di dire la sua. Il suo dispiacere, più che altro, è per i figli, che sono sempre quelli che soffrono di più quando due genitori si lasciano. Ecco che cosa pensa la De Filippi: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte Questa è la vita: tutto inizia e tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Solitamente non commenta mai vicende che non la riguardano, mavoltaDefa un’eccezione. Interpellata dal settimanale Oggi a proposito della separazione tra Francescoe Ilary, la conduttrice decide di dire la sua. Il suore, più che altro, è per i, che sono sempre quelli che soffrono di più quando due genitori si lasciano. Ecco che cosa pensa la De: “Misolo perche inebilmente itrehanno subito edall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parteè la: tutto inizia e tutto ...

