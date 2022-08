Strage di Stazzema, 78 anni fa l’eccidio nazifascista con 560 vittime. Mattarella: “Testimonianza di ideologie perverse” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Sono trascorsi 78 anni dai giorni dell’eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di Stazzema. L’orrore ha colpito le nostre terre, la nostra gente, a Testimonianza degli effetti di ideologie perverse nemiche della dignità e della libertà delle persone”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della Strage del 12 agosto 1944. “Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono la Strage aiutati da fascisti della zona manifestarono fino in fondo inconcepibile disumanità, colpendo centinaia di persone innocenti, trucidando anziani, donne e bambini – sterminati con ferocia – e lasciando corpi martoriati e bruciati. La memoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “Sono trascorsi 78dai giorni delcompiuto nelle frazioni di. L’orrore ha colpito le nostre terre, la nostra gente, adegli effetti dinemiche della dignità e della libertà delle persone”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’versario delladel 12 agosto 1944. “Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono laaiutati da fascisti della zona manifestarono fino in fondo inconcepibile disumanità, colpendo centinaia di persone innocenti, trucidando anziani, donne e bambini – sterminati con ferocia – e lasciando corpi martoriati e bruciati. La memoria ...

