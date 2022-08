Sport in tv oggi (venerdì 12 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi, venerdì 12 agosto 2022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montreal e WTA 1000 di Toronto, l’equitazione con i Mondiali di salto ostacoli e paradressage e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI oggi programma Sport IN TV oggi (VENERDI’ 12 agosto) 09.00 Sport vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e RaiSport+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ciclismo su pista e bmx: EuroSport 2 ed EuroSport Player 09.00 Nuoto, Europei: ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)122022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montreal e WTA 1000 di Toronto, l’equitazione con i Mondiali di salto ostacoli e paradressage e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILDEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DIIN TV(VENERDI’ 12) 09.00vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e Rai+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ciclismo su pista e bmx: Euro2 ed EuroPlayer 09.00 Nuoto, Europei: ...

