Salman Rushdie è stato accoltellato durante un evento pubblico (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore, minacciato da oltre 30 anni da una condanna a morte del regime iraniano, stava per parlare a una conferenza negli Stati Uniti Leggi su ilpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore, minacciato da oltre 30 anni da una condanna a morte del regime iraniano, stava per parlare a una conferenza negli Stati Uniti

