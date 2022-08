Oltre 45mila arrivi da gennaio: non è la normalità. Nel 2019 furono 11mila in un anno (Di venerdì 12 agosto 2022) Nemmeno davanti all'evidenza le ong e la sinistra accettano il fallimento della loro non-politica migratoria: dall'inizio dell'anno sono 45mila gli arrivi in Italia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Nemmeno davanti all'evidenza le ong e la sinistra accettano il fallimento della loro non-politica migratoria: dall'inizio dell'sonogliin Italia

ilfaroonline : Il SuperEnalotto bacia San Felice Circeo, centrato un 5 da oltre 45mila euro - nonews_it : La casa dove giocare con il flipper di Elton John, indossare il cappello di Tom Petty o un anello di Jimi Hendrix,… - quotidianopiem : Lotto, Piemonte vinti oltre 88mila euro. in provincia di Torino vincite per oltre 45mila euro - lanzillottaserg : Lotto, Piemonte vinti oltre 88mila euro. in provincia di Torino vincite per oltre 45mila euro… - Antonio02849345 : RT @catlatorre: Al direttore di Radio Maria, che parla del Covid come un 'complotto delle élite mondiali': vada a dirlo alle famiglie delle… -