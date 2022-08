Nuova ipotesi per Meret: può restare in Serie A! (Di venerdì 12 agosto 2022) Alex Meret è ancora in attesa di conoscere quello che sarà il proprio futuro. Che in realtà sembrava essere già deciso con la sua permanenza, ma adesso è tutto in dubbio. Anzi, la cessione diventa sempre più probabile. L’arrivo di Salvatore Sirigu e l’attiva ricerca della società nel trovare un portiere di un certo livello come Kepa e Keylor Navas, hanno allontanato il giovane 25enne dalla centralità del progetto tecnico, con la società pronta a rimpiazzarlo. Meret e l’ipotesi Torino A lanciare l’indiscrezione di mercato su Meret ci ha pensato Tuttosport, che nell’edizione odierna ha parlato di una possibile permanenza in Serie A. Ovviamente con un’altra maglia da indossare, precisamente quella del Torino. Apparentemente la squadra granata con il trio Berisha, Milinkovic-Savic e Gemello sembra ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Alexè ancora in attesa di conoscere quello che sarà il proprio futuro. Che in realtà sembrava essere già deciso con la sua permanenza, ma adesso è tutto in dubbio. Anzi, la cessione diventa sempre più probabile. L’arrivo di Salvatore Sirigu e l’attiva ricerca della società nel trovare un portiere di un certo livello come Kepa e Keylor Navas, hanno allontanato il giovane 25enne dalla centralità del progetto tecnico, con la società pronta a rimpiazzarlo.e l’Torino A lanciare l’indiscrezione di mercato suci ha pensato Tuttosport, che nell’edizione odierna ha parlato di una possibile permanenza inA. Ovviamente con un’altra maglia da indossare, precisamente quella del Torino. Apparentemente la squadra granata con il trio Berisha, Milinkovic-Savic e Gemello sembra ...

