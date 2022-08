Nuoto, Europei Roma 2022: Paltrinieri fa il suo ed è in finale degli 800 sl, Galossi scalza Detti e De Tullio (Di venerdì 12 agosto 2022) Una mattinata in ufficio per Gregorio Paltrinieri. Il fondista azzurro inaugura la sua campagna agli Europei di Nuoto 2022 acquisendo il pass per la finale degli 800 metri in maniera alquanto comoda, sena forzare troppo; a fargli compagnia ci sarà il giovanissimo Lorenzo Galossi, ma potenzialmente l’Italia avrebbe potuto avere quattro uomini all’ultimo atto. Ma partiamo da Greg, che ha vinto la sua batteria, quella centrale, con apparente tranquillità: per 650 metri ha tenuto un ritmo dall’esterno alquanto blando con il tedesco Sven Schwarz, ma il tentativo di Gabriele Detti di risalire nelle ultime tre vasche ha infiammato le ultime bracciate, con Greg che ha chiuso in 7.48.91 e l’altro azzurro terzo in 7.49.93, venendo messo ‘sulla graticola’. Perché ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Una mattinata in ufficio per Gregorio. Il fondista azzurro inaugura la sua campagna aglidiacquisendo il pass per la800 metri in maniera alquanto comoda, sena forzare troppo; a fargli compagnia ci sarà il giovanissimo Lorenzo, ma potenzialmente l’Italia avrebbe potuto avere quattro uomini all’ultimo atto. Ma partiamo da Greg, che ha vinto la sua batteria, quella centrale, con apparente tranquillità: per 650 metri ha tenuto un ritmo dall’esterno alquanto blando con il tedesco Sven Schwarz, ma il tentativo di Gabrieledi risalire nelle ultime tre vasche ha infiammato le ultime bracciate, con Greg che ha chiuso in 7.48.91 e l’altro azzurro terzo in 7.49.93, venendo messo ‘sulla graticola’. Perché ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - salvatoreluciat : Il nuoto italiano all’appuntamento con la storia: le stelle azzurre in vasca agli Europei di Roma… - orsoladelzenero : RT @CarlodeBlasio1: Lea e Gastone sono le mascotte degli europei di Nuoto 2022 a Roma. -