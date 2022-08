Nuoto: Europei, doppietta azzurra nei 100 rana, Martinenghi vince davanti a Poggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - doppietta azzurra nei 100 rana ai campionati Europei di Roma 2022. Nicolò Martinenghi vince eguagliando il record italiano con il tempo di 58"26 e precedendo Federico Poggio (58"98). Bronzo al lituano Andrius Sidlauskas (59"50). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) -nei 100ai campionatidi Roma 2022. Nicolòeguagliando il record italiano con il tempo di 58"26 e precedendo Federico(58"98). Bronzo al lituano Andrius Sidlauskas (59"50).

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - dbrizzi63 : Ma io che non ho tv a pagamento ma pago regolarmente il canone rai .... perché mentre guardo gli europei di nuoto d… - I_T_A_C_A : RT @MICHELESIMONEit: ???? Che pomeriggio incredibile agli Europei di nuoto a Roma! Quante medaglie d'oro (e non solo) per le atlete e gli atl… -