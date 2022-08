Nubifragio alle Eolie, allagamenti a Messina: il maltempo colpisce il Sud (Di venerdì 12 agosto 2022) Un violento Nubifragio ha colpito le Isole Eolie e Stromboli in particolare, nella notte fra ieri e oggi 12 agosto. Gravi le conseguenze del Nubifragio, anche sull’isola di Vulcano. Le piogge torrenziali hanno provocato smottamenti e allagamenti provocando diversi danni. Sabbia e detriti si sono riversati nelle strade, e anche nei negozi e nelle abitazioni. I cittadini stanno spalando aiutati da vigili del fuoco e protezione civile. Pompieri sono in azione anche a Lipari. Nel maggio scorso la vegetazione di Stromboli aveva subito un violento incendio, divampato sul set di una fiction Rai con Ambra Angiolini. Foto AnsaPolemica contro la Rai E adesso, dopo il Nubifragio, il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, punta il dito: “L’assenza di alberi e piante ha consentito alle forti ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Un violentoha colpito le Isolee Stromboli in particolare, nella notte fra ieri e oggi 12 agosto. Gravi le conseguenze del, anche sull’isola di Vulcano. Le piogge torrenziali hanno provocato smottamenti eprovocando diversi danni. Sabbia e detriti si sono riversati nelle strade, e anche nei negozi e nelle abitazioni. I cittadini stanno spalando aiutati da vigili del fuoco e protezione civile. Pompieri sono in azione anche a Lipari. Nel maggio scorso la vegetazione di Stromboli aveva subito un violento incendio, divampato sul set di una fiction Rai con Ambra Angiolini. Foto AnsaPolemica contro la Rai E adesso, dopo il, il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, punta il dito: “L’assenza di alberi e piante ha consentitoforti ...

faiello1965 : RT @angelosposato: Vicini alle popolazioni dell'area metropolitana di Reggio Calabria e di #Scilla per il violento nubifragio che ha causat… - susi_pie : RT @DanieleDann1: ?? Inferno alle #Eolie, fiumi di fango e auto sommerse per il maltempo a Stromboli: ci sarebbero persone bloccate in casa.… - Ultron65 : RT @DanieleDann1: ?? Inferno alle #Eolie, fiumi di fango e auto sommerse per il maltempo a Stromboli: ci sarebbero persone bloccate in casa.… - Nunziat34539789 : RT @angelosposato: Vicini alle popolazioni dell'area metropolitana di Reggio Calabria e di #Scilla per il violento nubifragio che ha causat… - angelosposato : Vicini alle popolazioni dell'area metropolitana di Reggio Calabria e di #Scilla per il violento nubifragio che ha c… -