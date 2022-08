Monteforte Irpino, i comandi di Frosinone e Rieti in supporto ai Vigili del Fuoco di Avellino (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, supportati anche da sezioni operative dei comandi di Frosinone e di Rieti hanno lavorato ininterrottamente dal giorno nove agosto per far fronte all’emergenza che ha interessato il comune di Monteforte Irpino e le zone limitrofe. Dopo i primi soccorsi il lavoro ha riguardato essenzialmente allagamenti di scantinati e garage, oltre che al recupero di materiali e beni. VIDEO/ Frana di Monteforte Irpino, dopo due anni torna la paura Protezione civile, allerta meteo anche per domani: rischio idrogeologico L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Ideldi, supportati anche da sezioni operative deidie dihanno lavorato ininterrottamente dal giorno nove agosto per far fronte all’emergenza che ha interessato il comune die le zone limitrofe. Dopo i primi soccorsi il lavoro ha riguardato essenzialmente allagamenti di scantinati e garage, oltre che al recupero di materiali e beni. VIDEO/ Frana di, dopo due anni torna la paura Protezione civile, allerta meteo anche per domani: rischio idrogeologico L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tg3web : Torna a cadere la pioggia a Monteforte Irpino, il centro dell'Avellinese dove due giorni fa un nubifragio ha trasfo… - Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - RaiNews : Un'ora e mezzo di pioggia battente ha provocato una spaventosa alluvione a Monteforte Irpino, centro nei pressi di… - annadelbello1 : RT @ImolaOggi: Monteforte Irpino - Il nigeriano che ha ucciso il commerciante cinese a martellate era stato cacciato da Malta perchè violen… - gc_caputo : Qq2Maltempo a Monteforte Irpino: 'Situazione delicata lungo via Loffredo e via Nazionale' -