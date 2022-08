Lo stalker ossessionato da squali e ragazze

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ritorna lo psicopatico Bruce Kane nel terzo capitolo della serie di film tv Lei è la mia follia. Stasera Rai 2, alle 21.20, propone Lei è sempre la mia follia, sequel di Lei è la mia pazzia, con protagonista unoda donne e. Un connubio perfetto per rimanere incollati alla tv anche d’estate. Bruce è biondo, bello e rassicurante, ma come nei classici thriller l’apparenza inganna. Il giovanotto piacente infatti nasconde un passato non proprio da bravo ragazzo (se qualcuno ha visto i precedenti capitoli della saga lo sa bene, se non lo sapete vi avvertiamo noi). Come dice lui stesso: «Gli esseri umani hanno molti punti in comune con gli». Ecco, lui è il predatore a caccia della preda. Leggi anche › 14 ...