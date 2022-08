L' emozione di Kostic | ' Dire no alla Juve è impossibile Vlahovic attaccante top'

MaryPayne9444 : RT @CamFerrari25: emozione talmente grande per l’arrivo di kostic che mi è venuta la febbre - CamFerrari25 : emozione talmente grande per l’arrivo di kostic che mi è venuta la febbre - Cate1081 : @GiovaAlbanese Che emozione!!!! Credo che mi comprerò subito la sua maglia..c ha aspettato x due mesi..DUE lunghiss… - RositoStefano : Avendo vissuto a #francoforte per un periodo della mia vita, aver visto qualche partita dell’ @Eintracht alla… - ForEsordientus : RT @ilgattiano: 'La Juventus è la compagna della mia vita, soprattutto un'emozione. Mi emoziono persino quando leggo sul giornale la letter… -

Dopo le visite mediche e la firma, Filipha lanciato anche il primo messaggio ai tifosi della Juve . Un po' in italiano e un po' in serbo, dal profilo social bianconero. L'esterno potrebbe esordire già lunedì nella prima di campionato ......Francoforte per 12 milioni di euro più 4.5 milioni di bonus " non nasconde tutta la sua... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Come cambia la Juve con: titolare lunedì Pogba, Di ...Sui social, il nuovo arrivato ha detto le prime parole da quando è diventato bianconero, sforzandosi di parlare nella nostra lingua. Poi è stato intervistato dal canale tematico ...Il nuovo acquisto bianconero nell'intervista al canale Youtube del club: "Non è difficile dire sì alla Juve, quando chiama questa società è sempre il momento giusto. Posso portare tanta qualità, non v ...