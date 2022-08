Le belle immagini dei sommozzatori VVFF nel relitto del Romagna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Fino a 47 metri di profondità per un addestramento in mare aperto in Sardegna: manovre speleo - subacque deidei Vigili del Fuoco suldel, piroscafo affondato il 2 agosto ...

michela_desanti : RT @RetePaceDisarmo: Le belle immagini della Memoria di #Nagasaki di ieri, ad Aviano (davanti alla base statunitense che ospita testate #nu… - gius_arrighetti : RT @RetePaceDisarmo: Le belle immagini della Memoria di #Nagasaki di ieri, ad Aviano (davanti alla base statunitense che ospita testate #nu… - IpnoRo5po : @OfficialASRoma Che belle queste immagini ?????? ???? - Doctor_D03 : @ariizzzzz vero, ma ti immagini tutti i posti che puoi visitare con questa persona? Tutte le città più belle d'ital… - luca47603049 : @Invisibile18 Belle le immagini che pubblichi sono la dolcezza che manca in certe mattine......buongiorno ?? -

Sky Tg24

Fino a 47 metri di profondità per un addestramento in mare aperto in Sardegna: manovre speleo - subacque dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco sul relitto del Romagna, piroscafo affondato il 2 agosto ...... citazioni scritturistiche piene d'ispirazione efanno da cornice ai racconti delle cocenti delusioni di quanti, per un motivo o per l'altro, hanno smesso di essere cattolici. Si ... Superluna dello Storione 2022: le immagini più belle dal mondo. FOTO Roma, 12 ago. (askanews) - Fino a 47 metri di profondità per un addestramento in mare aperto in Sardegna: manovre speleo-subacque dei ...Adesso le mogli o compagne di alcuni politici candidati vengono anch’esse candidate. Io non sapevo che nelle competizioni elettorali ci si presentasse ...