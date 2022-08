La giostra elettorale è partita | ma senza cavalieri

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nei Luna Park di paese di un tempo, tutt’altra cosa rispetto agli attuali parchi giochi supertecnologici e talvolta addirittura tematici, ii, avviando i loro rudimentali quanto romantici “giracavalli”, esclamavano ripetitivamente e e sempre con lo stesso tono: “altro giro, altra corsa”. Da giovedì ha preso il via ladella campagna, che dovrà svolgersi in meno di quaranta giorni. Con la differenza che, rispetto a quella per i bambini, quella attuale ricorda più un’ altro tipo del genere, quella medioevale, che si disputava traaventi la lancia in resta. Con la differenza non di poco conto che gli attuali protagonisti della competizione, più che quei, ricordano in buona parte da vicino i conduttori di asini che,cavalcarli, facevano ...