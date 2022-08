Juve, Kostic firma fino al 2026 (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – La Juventus ha annunciato, con una nota sul sito ufficiale, l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. Il 29enne esterno serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Per Kostic il club bianconero ha investito “un corrispettivo di 12 milioni di euro pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, fino ad un massimo di 1,5 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 3 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Lantus ha annunciato, con una nota sul sito ufficiale, l’acquisto di Filipdall’Eintracht Francoforte. Il 29enne esterno serbo hato un contrattoal 30 giugno. Peril club bianconero ha investito “un corrispettivo di 12 milioni di euro pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa,ad un massimo di 1,5 milioni. Inoltre sono previsti premiad un massimo di 3 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

