GF Vip 7, Signorini infuriato con un inquilino? Avrebbe bloccato la sua partecipazione (Di venerdì 12 agosto 2022) A poco più di un mese dalla partenza della settima edizione del Grande Fratello Vip, spunta una voce secondo cui Alfonso Signorini Avrebbe perso la pazienza con uno degli inquilini prossimo ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Non si sa bene cosa sia successo davvero e quanto ci sia di vero, ma pare che le ripetute richieste di questo concorrente Avrebbero mandato su tutte le furie il conduttore. Gli esperti rivelano addirittura che la sua partecipazione sarebbe stata bloccato. Grande Fratello Vip: Signorini perde la pazienza Non è stata un campagna molto positiva per Alfonso Signorini che, per costruire il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è ritrovato tanti "no" e tante situazioni borderline. Dai quattro appuntamenti rifiutati dalla figlia ...

