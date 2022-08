Fbi | continua l’assedio a Trump | “In cerca di documenti su armi nucleari”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – L’Fbi non ha finito con Donald. E la questione della perquisizione a Mar-a-Lago si complica. Al punto da coinvolgereche, come riporta l’Ansa, possono mettere in enorme difficoltà l’ex-presidente. Fbi controFbi senza sosta su Donald, come peraltro era prevedibile. La perquisizione della villa in Florida, un’azione di per sé davvero di enorme entità (anche soltanto mediatica) non poteva rimanere isolata. L’agenzia investigativa federale, infatti, incalza: secondo le ultime indiscrezioni rivelate dalla stampa mainstream americana, in casa del tycoon essa era alla ridilegati alle. Il che chiaramente giustificherebbe con più forza un atto così dirompente, e forse è una comunicazione ...