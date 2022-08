Fariba Tehrani verso il Grande Fratello Vip (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono anni che si vocifera di una possibile partecipazione di Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip e forse a settembre la vedremo davvero nella casa di Cinecittà. Qualche mese fa è stata Giulia Salemi a parlare di sua mamma e del GF Vip: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“. Alle dichiarazioni di Giulia hanno fatto eco quelle del fidanzato Pierpaolo Pretelli: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono anni che si vocifera di una possibile partecipazione dialVip e forse a settembre la vedremo davvero nella casa di Cinecittà. Qualche mese fa è stata Giulia Salemi a parlare di sua mamma e del GF Vip: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“. Alle dichiarazioni di Giulia hanno fatto eco quelle del fidanzato Pierpaolo Pretelli: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anchenon cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse ...

innocencepr : fariba tehrani io non ho mai usato i bot in vita mia, ma giuro che questa volta lo farò solo per farti uscire la prima settimana sappilo ?? - infoitcultura : Gf Vip 7, Fariba Tehrani nel cast? L’indiscrezione - infoitcultura : Fariba Tehrani concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ La mamma di Giulia Salemi… - infoitcultura : GF Vip, Fariba Tehrani sogna di far parte del cast - infoitcultura : Gf Vip 7: Fariba Tehrani sogna di partecipare? -