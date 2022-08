Calciomercato.com – Udinese, Marino su Buta: ‘Ha prospettive importantissime, lo vedremo presto’ | Serie A (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 23:34:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Ebosse e Buta: “Ebosse è un acquisto importantissimo, l’ultimo in ordine di tempo perché ha richiesto una trattativa molto lunga e un investimento sostanzioso. Ha 23 anni ma ha già accumulato esperienza importante nel campionato francese e con la Nazionale camerunense, partecipando alla Coppa d’Africa. È un giocatore molto duttile, sa giocare terzo di sinistra in una difesa a tre ed esterno in un centrocampo a cinque. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, può coprire due ruoli e sono sicuro che tornerà utile a mister Sottil”. “Buta è un ragazzo che ha caratteristiche importanti, anche lui gioca a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 23:34:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il direttore dell’Area Tecnica dell’Pierpaoloha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Ebosse e: “Ebosse è un acquisto importantissimo, l’ultimo in ordine di tempo perché ha richiesto una trattativa molto lunga e un investimento sostanzioso. Ha 23 anni ma ha già accumulato esperienza importante nel campionato francese e con la Nazionale camerunense, partecipando alla Coppa d’Africa. È un giocatore molto duttile, sa giocare terzo di sinistra in una difesa a tre ed esterno in un centrocampo a cinque. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, può coprire due ruoli e sono sicuro che tornerà utile a mister Sottil”. “è un ragazzo che ha caratteristiche importanti, anche lui gioca a ...

